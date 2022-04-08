شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تجارب منتخب المصارعة استعداداً للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، تصفيات وتجارب لاعبى منتخب المصارعة، التى تقام برأس البر فى دمياط، لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة الأفريقية.

وتشارك منتخبات المصارعة كبار وشباب وناشئين فى منافسات البطولة الأفريقية، والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل بالمغرب.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الاتحاد اجتماعاً لمجلس الإدارة غدا، السبت، لاختيار تشكيل البعثة ، من رئيس بعثة، وإداريين وحكام ومدربين.