عمرو زكي يوجه رسالة لحسن شحاتة: "واحشني يا تاريخ الكرة في مصر"

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القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، ونجم الفريق الأبيض والمنتخب الوطني السابق، رسالة إلى حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، ونشر عمرو زكي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بالمعلم وعلق:" واحشني يا كابتن حسن يا شحاتة يا أب لكل لاعيب جمعة مباركة عليك يا أبو علي وتريخ الكورة في مصر".



عمرو زكي وحسن شحاتة (1)



عمرو زكي وحسن شحاتة (2)

ويرتبط عمرو زكي بعلاقة مميزة مع حسن شحاتة مدرب المنتخب السابق، حيث كان المعلم كلمة السر في بزوغ موهبة عمرو زكي ليخطف الأنظار، وذلك خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2006، التي أقيمت في مصر وحصدها الفراعنة، حيث تحدى المعلم كل الانتقادات لينجح رهانة على موهبة البلدوزر.

وتوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية عامى 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفاً دولياً، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتى لكأس مصر واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، شارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفاً، ومن أهدافه التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.

وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى ليعلن الاعتزال فى أغسطس 2015.