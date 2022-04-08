شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (6).. الحسيني درع وسيف الفراعنة باتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، فى انتزاع مناصب عالمية بالاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها فى الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماؤهم تلمع فى هذه الاتحادات، وتساهم أيضا فى تطوير اللعبة بمصر وتساهم فى استضافة العديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية فى العالم.

بطل الحلقة السادسة من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية هو عبد المنعم الحسيني عضو الاتحاد الدولي للسلاح الذى تولى هذا المنصب الفريد خلال العام الماضى في إنجاز يحسب للمصريين في المناصب الدولي.

واختار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسلاح عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وهي المرة الأولى فى التاريخ التي يشغل فيها مصري هذا المنصب الرفيع.

وحصل عبد المنعم الحسيني على 16 صوتا من إجمالي 20 وهي أعلي نسبة أصوات، وحصل الاتحاد المصري للسلاح على جائزة اللعب النظيف الممنوحة من الاتحاد الدولي للعبة، على هامش اجتماع الاتحاد الدولي الذي أقيم أمس السبت.

ونجح عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الفوز بمقعد عضوية الاتحاد الدولي للسلاح بعد أن نجح في الحصول علي 83 صوتا من إجمالي الأصوات البالغة 146 صوتًا، وتجري الآن انتخابات اللجان الفرعية بالاتحاد الدولي ومن المتوقع أن يكون تمثيل مصر بها متميز.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسيني برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، مؤخرًا بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شيء لقائمة جميل الزفتاوى.