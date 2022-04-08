الامارات | عموري: شباب الأهلي تعادل مع فريق مجهول

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري: شباب الأهلي تعادل مع فريق مجهول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن عدم رضاه عن النتيجة التي حققها "فرسان دبي" بتعادل الفريق مع آهال التركماني بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.



وقال عموري في تصريحات صحافية: "شباب الأهلي تعادل مع فريق مجهول، لقد كنا نرغب في تحقيق الفوز ولكن المنافس كان مفاجأة بالنسبة لنا".



وعن تأثير نتيجة التعادل على حظوظ شباب الأهلي في التأهل إلى دور الـ 16، قال: "دائماً البطولة صعبة، حتى في حال تحقيقنا الفوز في الجولة، لدينا مباريات أخرى يجب أن نكون أكثر تركيزاً".

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