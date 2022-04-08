موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.. والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022.

وتتواجد 6 أندية عربية من أصل 8 في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي، الأهلي المصري والرجاء التونسي، بخلاف الوداد والرجاء المغربيين، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين.

وقد أسفرت القرعة عن 3 مواجهاتٍ عربية مرتقبة، حيث سيواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وسيلتقي وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي.

وستكون المواجهة المتممة للصدامات العربية موقعة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي، فيما ستجمع المواجهة الأخيرة بين صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وتقام مواجهات ربع النهائي يومي ١٥ و١٦ أبريل الجاري بجولة الذهاب، فيما تقام جولة الإياب يومي ٢٢ و٢٣ من الشهر ذاته . حسبما نشر موقع بوابة الأهرام.

موعد نصف النهائي

سيواجه الفائز من الأهلي والرجاء الفائز من الترجي ووفاق سطيف، وسيلتقي الفائز من الوداد وشباب بلوزداد مع الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو.

وتقام جولات نصف النهائي يوم ٦و٧ مايو المقبل بجولة الذهاب، فيما تقام جولة الإياب ١٣و١٤ مايو .

وتنقل مباريات المواجهات الإفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس .