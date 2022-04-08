شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقف صلاح محسن من التدريبات الجماعية بعد مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبى بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة مصير صلاح محسن لاعب الفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن صلاح محسن يؤدى حاليًّا المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة مشطية القدم، موضحا أن حالة اللاعب تبدو مطمئنة للغاية من خلال استجابته للبرنامج التدريبي دون شكوى طبية، وأن صلاح محسن سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية تدريجيًّا مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أبو عبلة، أن اللاعب سوف يجري أشعة رنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، للتأكد من سلامته.

وينهي صلاح محسن خلال الأيام القادمة المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريب المنفرد، بعد إجراء جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها.