شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل جميع عقود لاعبى الفريق الأول بالزمالك خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما لاحظت إدارة الكرة وإدارة النادى وجود تفاوت شديد فى عقود اللاعبين، وكذلك وجود بعض البنود التى ترفضها إدارة النادى.

ومن ضمن البنود التي ترفضها إدارة النادي وجود شرط جزائي فى عقود بعض اللاعبين، مثل يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، وهو ما ترفضه الإدارة لرغبة هؤلاء اللاعبين فى الاحتراف دون موافقة النادى استغلالا للشرط الجزائي.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية خلال مران مساء الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء مصر المقاصة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فى منتصف الملعب، وحرص الجهاز الفني على إيقاف التقسيمة ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وعلاج الأخطاء التي وقعوا فيها.

فيما خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

وتولى البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين الإشراف على هذه الفقرة.