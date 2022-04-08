شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ياسر إبراهيم صمام أمان الدفاع الأهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من دكة البدلاء إلى تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، بل وأصبح أحد الأوراق التي لا يمكن الاستغناء عنها في الفترة الأخيرة بالقلعة الحمراء، بين غياب وعودة وتألق، كان ذلك ما عهدته جماهير النادي الأهلي دائماً عن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى استحق عن جدارة لقب "صمام أمان الدفاع"، بعد تألقه الكبير مع المارد الأحمر حتى رغم الغياب عن المشاركة الأساسية لفترات مع الفريق، إلا أنه كان دائماً في الموعد مثبتاً أنه رجل المهام الصعبة، وجدير بالثقة الفنية والجماهيرية في قدراته.

مرت علاقة ياسر إبراهيم بالنادي الأهلي وجماهير بكثير من المنحنيات الصعبة، في ظل تغيير الأجهزة الفنية التى توالت على القلعة الحمراء، حيث عانى ياسر إبراهيم في وقت سابق من إحالة أوراقه إلى دكة البدلاء في وجود السويسري رينية فايلر على رأس الجهاز الفني للأحمر، بل وكاد أن يرحل ياسر إبراهيم أيضاً عن الفريق في ظل عدم قناعة السويسري بإمكانياته، ولم يستسلم ياسر إبراهيم ورفض أن يكون في دور البديل، وأثبت للسويسري أنه جدير بالحصول على الفرصة وعندما حصل عليها أثبت قدراته الحقيقية واحتفظ بالمقعد الأساسي في التشكيل.

ظل ياسر إبراهيم في التشكيل الأساسي حتى قدوم بيتسو موسيماني إلى تدريب الفريق الأحمر، ومن جديد أحيلت أوراق ياسر ابراهيم إلى الدكة، ليعتمد موسيماني على ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف في خط الظهر الأحمر، قبل أن يتعرض بانون لإصابة طويلة ليكون الجنوب أفريقي مجبراً على العودة إلى ياسر إبراهيم الذي لم يخذل الجماهير الحمراء وكان في الموعد أيضاً كعادته.

بعد تألقه الواضح مع الفريق الأحمر انضم ياسر إبراهيم إلى المنتخب الوطني ووضع في اختبار صعب ليخوض أولى مبارياته الدولية في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم أمام السنغال، إلا أنه كان على قدر المسؤولية ليحظى بإشادة الجماهير المصرية بأكملها على اختلاف انتماءتها.



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