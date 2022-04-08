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مشوار محترف..عمر مرموش من وادى دجلة إلى التألق في الدوري الألماني

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القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة" مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألمانى المعار إلى شتوتجارت.

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وولد عمر مرموش فى مصر فى 7 فبراير من عام 1999، وبدأ مسيرته فى ناشئى نادى وادى دجلة قبل أن ينتقل إلى فريق فولفسبورج الألماني، حيث لعب مع الفريق الرديف عام 2017، قبل أن يصعد للفريق الأول عام 2020.+

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سانت باولى "وش السعد"

وانتقل عمر مرموش على سبيل الإعارة إلى سانت باولى أحد دورى الدرجة الثانية الألماني، والذى كان وش السعد عليه، حيث خاض معه 21 مباراة استطاع خلالها المساهمة في 10 أهداف، حيث سجل 7 أهدف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه مما جعل فولفسبورج يعيده مرة أخرى ويعيره إلى شتوتجارت أحد أندية الدورى الألماني "البوندزليجا".

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وخاض عمر مرموش هذا الموسم مع شتوتجارت 18 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

ويتنافس مرموش صاحب الـ23 عاما مع الثنائي يسبر ليندستورم لاعب إينتراخت فرانكفورت وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن، وكان مرموش حصد الجائزة في شهر سبتمبر الماضي، حيث تمكن مرموش مع شتوتجارت خلال مباريات شهر مارس في الدوري الألماني من تسجيل هدفا وصنع مثله.

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ونجح عمر مرموش فى القفز على الساحة الكروية بالرغم من أنه لم يكافح كثيراً مثل بعض النجوم المشاهير أمثال محمد صلاح خاصة أنه يرتبط لأسرة من الطبقة المتوسطة نجحت فى الهجرة إلى كندا ما منحه الجنسية الكندية بجانب المصرية لكنه اختار أن يكون مصرياً الهوية وكرويا.

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ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كلا من أرسنال وتوتنهام يتابعان عن كثب تطور مستوى النجم المصرى عمر مرموش خلال الموسم الحالي، وبالتحديد منذ ظهوره مع منتخبنا الوطنى خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

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وأضافت الصحيفة أن اللعب في يعد هدفا كبيرا للمهاجم المصرى الشاب، وقد تكون محطته القادمة في مسيرته مع أحد أندية البريميرليج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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