شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يُجهّز تقريرا عن أجانب الأهلي قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على تجهيز تقرير عن اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويضم الأهلى بين صفوفه خماسى أجنبى هم المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والمغربى بدر بانون والموزمبيقى ميكيسونى والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويترقب مسئولو الأهلى تقرير موسيمانى عن الخماسى الأجنبى لتحديد هوية اللاعبين المنتظر استمرارهم مع المارد الأحمر في الموسم الجديد وكذلك الراحلون عن الفريق حتى يتم حسم الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها في الميركاتو الصيفى المقبل.

وحجز على معلول وبيرسى تاو موقعهم في قائمة الاهلى للموسم الجديد بينما لايزال موقف ديانج غامضاً انتظاراً لحسم عروض الاحتراف الذى تصله وكذلك المغربى بدر بانون الذى يعانى من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا ولايزال موقفه من العودة للملاعب غامضاً بجانب عدم وضوح الرؤية بشأن الموزمبيقى ميكسيونى الذى يشارك على فترات مع المارد الأحمر وليس بصورة أساسية وأن كان البعض يطالب بمنح الفرصة لميكيسوني بإعتباره يجتهد في بعض المباريات وأخرها لقاء الإتحاد السكندري حيث أحرز هدف فوز الأهلي على زعيم اثغر بطريقة رائعة.