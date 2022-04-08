شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. أحمد الشيخ يطيح بالجزائر من كأس العالم العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف أحمد الشيخ لاعب المصرى البورسعيدى، مع المنتخب العسكرى في شباك منتخب الجزائر في الوقت القاتل، ليمنح المنتخب بطاقة العبور لنصف النهائي.

وحقق منتخب مصر العسكرى بفضل هدف أحمد الشيخ، فوزا صعبا على منتخب الجزائر فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم العسكرى بعد تحقيق فوز قاتل.

وتمكن أحمد الشيخ من تسجيل هدف قاتل بعدما أرسل كرة من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة ليذبح منتخب الجزائر.

وانتظم أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي المصري، في مران الفريق حيث يخضع اللاعب لجلسات تأهيل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالركبة، وذلك بعد انتهاء أزمته وتوقيع عقوبة عليه عقب تغيبه عن التدريبات دون إذن.

واستقرت إدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، على خصم 25% من قيمة عقد أحمد الشيخ، ما يعادل مليون جنيه، بعد خضوع اللاعب لجلسة تحقيق على خلفية تغيبه عن التدريبات دون إذن الفترة الماضية.