شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يعالج الثغرات الدفاعية فى المصري قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري نصائح خاصة لمدافعي الفريق، وذلك لمعالجة الثغرات التي تسببت في حدوث أخطاء خلال المباريات الأخيرة وأبرزها مباراة مازيمبي الكونغولي في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز بطل الكونغو بهدفين نظيفين.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الأهلى غداً السبت ضمن منافسات الدورى العام، فى اللقاء المؤجل من الجولة 13، والذى يستضيفه استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشدد معين الشعباني على ضرورة التركيز على الضغط في أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الانتشار الطولي والعرضي بالملعب، مشدداً على أن مواجهة الأهلي لا تحتمل أي أخطاء حتى لا تكلف الفريق استقبال أي أهداف.

وأعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري عن قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب والذي يستعد من خلاله المصري لمباراتي الأهلي والإسماعيلي بالدوري العام والمقرر إقامتهما في التاسع والثالث عشر من أبريل الجاري ، وكذلك مباراته بذهاب دور الثمانية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في السابع عشر من أبريل أيضًا.

وشهدت القائمة تواجد كل العناصر الأساسية بالفريق وظهور إسلام جمال مدافع المصري، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري بعد استبعاده في وقت سابق لأسباب فنية من قبل معين الشعباني.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت، ياسر حامد، هيثم العيوني، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، أحمد حمودي، أحمد شديد، اسلام صلاح، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي إيميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، عموري، أحمد شوشة، محمد عنتر، أحمد علاء، هيثم العيوني، حسين رجب، إسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، مصطفى أيمن، إسلام المزين، زياد فرج، أسامة الجزار، أحمد ياسر.