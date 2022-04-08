شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام سبورتنج فى نهائى كأس مصر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة فريق رجال كرة اليد بنادى للزمالك نظيره سبورتنج، فى إطار نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة المقاولون العرب.

وتأهل الزمالك إلى الدور النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/25 فى دور قبل النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على هليوبوليس 25/24. ويلتقى هليوبوليس مع البنك الأهلى قبل مباراة النهائى لتحديد الميدالية البرونزية.

وتوج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.