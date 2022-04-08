شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا والغزال وسيد.. قصة نجاح عائلة يوسف الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية مسلطا الضوء على تاريخها وإنجازها الكروي وما قدمته هذه الشجرة الرياضية من مواهب كبيرة كان لها الدور الفعال في إثراء الملاعب والحياة الكروية.

وبطل قصة اليوم هي عائلة "يوسف" التي تضم كل من الراحل إبراهيم يوسف والذي كان يعد من أفضل اللاعبين المدافعين في تاريخ الزمالك ومنتخب مصر وشقيقه الأصغر إسماعيل يوسف تيجانا الكرة المصرية وشقيقه سيد يوسف لاعب الترسانة ومنتخب مصر السابق وأخيرًا عمر إسماعيل يوسف الذي لعب لنادي الزمالك وحاليًا بنادي زد.



الأشقاء الثلاثة

بدأ إسماعيل يوسف مشواره مع ممارسة كره القدم في أحياء إمبابة ، وسط عائلة كروية حيث كان شقيقه الأكبر الراحل إبراهيم يوسف نجم دفاع الزمالك وقتها ، وشقيقه الثاني سيد يوسف نجم الترسانة، والتحق بفرق الناشئين بالزمالك ، وتدرج في فرق الناشئين إلى أن برز بسرعة كلاعب خط وسط متميز يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في آن واحد ، كما كان يجيد في اللعب في أكثر من مركز.

يملك إسماعيل يوسف تاريخا مليئا وحافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطني ،حيث حصل على بطوله الدوري أربع مرات ، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا ، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين ، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين ، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك ، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية في كأس العالم 90.



إبراهيم واسماعيل يوسف

ويأتي الدورى على الغزال إبراهيم يوسف الذى رحل عن عالمنا يوم 11 يوليو 2013، إثر أزمة قلبية كتبت المشهد الأخير فى رحلته مع الحياة، ويملك الراحل تاريخاً مرصعاً بالإنجازات والبطولات مع القلعة البيضاء خاصة الكرة المصرية عامة حتى لقب بـ"الغزال"، وهو من مواليد حى إمبابة بمحافظة الجيزة فى الأول من يناير عام 1959، ويعتبر الغزال أفضل من شغل مركز قلب الدفاع وبالتحديد مركز الليبرو فى الكرة المصرية.

فاز بالعديد من الألقاب مع نادى الزمالك، حيث تُوج بلقب الدورى ثلاث مرات أعوام 1983 و1984 و1988، كما فاز بلقب كأس مصر عامى 1979 و1988 وفاز بلقب دورى أبطال أفريقيا "النسخة القديمة" مرتين عامى 1984 و1986، وكأس الأفروآسيوية مرة واحدة عام 1988.

أما على الصعيد الدولى فقد فاز إبراهيم يوسف بكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى تحت قيادة الكابتن محمود الجوهرى عام 1986، وفاز بالميدالية البرونزية فى دورة حوض النيل عام 1983.

وعن الألقاب الفردية فقد فاز الغزال بلقب أفضل ليبرو فى كأس الأمم الأفريقية عام 1984، وفاز بلقب أفضل لاعب مصرى أكثر من مرة، وفز بلقب ثانى أفضل لاعب أفريقى تبعا لتصنيف مجلة فرانس فوتبول عام 1984 وفاز بلقب ثالث أفضل لاعب تبعا لنفس المجلة عام 1985.

ويعد سيد يوسف هو الشقيق الثالث لابراهيم يوسف و إسماعيل يوسف حيث يمتلك تاريخا كبيرا مع الترسانة والمنتخبات الوطنية وحقق العديد من الإنجازات أبرزها الحصول على دورة الألعاب الأفريقية مع المنتخب الوطني.