شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى لتأمين ثنائي دجلة ضد إغراءات الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بضرورة حسم ملف ضم ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو، وذلك بتفعيل بند الشراء في عقديهما، لتأمين بقائهما مع الفريق في الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارتهما، بعد تألقهما على مدار المباريات السابقة مع الفريق، خاصة في ظل تردد أنباء قوية عن اهتمام من جانب الأهلي والزمالك بخدمات الثنائي.

وشارك محمد رضا في 9 مباريات مع فيوتشر بالموسم الجاري، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفاً أخر، كما تألق أحمد عاطف مع فيوتشر، وشارك في 6 مباريات سجل خلالهم هدفاً وصنع أخر بالدوري العام.

من ناحية أخرى، خصص على ماهر، فقرة تدريبات بدنية للاعبين فى صالة الجيم لرفع الحمل البدنى، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو فيوتشر مؤخراً.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سيراميكا يوم 15 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء على ماهر إلى استعادة النتائج الإيجابية بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، ويواصلون سلسلة العروض القوية بالدورى من أجل اقتحام المربع الذهبى.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك فى منافسات الدور التمهيدى للبطولة.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.