شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. كهربا يفى بوعده مع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. كهربا وطفل متحدى الإعاقة

احتفل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى الحالي واتحاد جدة السابق مع مشجع فريقه اتحاد جدة، بعد تسجيله الهدف الأول للاتفاق، في الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، "أحب هذا الطفل تحديدًا لأنه قال لي إنه يحب نادي اتحاد جدة وكهربا بشكل خاص، كما قام بالغناء لي وكان يريد أن يغادر معي".

وتابع: "أثناء زيارتي أحد دور متحدي الإعاقة وعدته بحضور المباراة والاحتفال معه حال تسجيلي هدف، لذلك بذلت أقصى ما بوسعي لكي أضفي السرور لقلبه وأفي بوعدي معه".

وفي موقف إنساني رائع بعد نهاية اللقاء، ذهب كهربا إلى الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يُدعى طارق في المدرجات، وقدم الطفل لكهربا قميصًا مكتوب عليه "بحبك ياصاحبي".