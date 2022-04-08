شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الكرة الطائرة.. نحت العضلات و تحسين المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى الكرة الطائرة والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم عبد الله عبد السلام و أحمد صلاح و رضا هيكل .

1- تحسن المزاج .

2- نحت العضلات .

3- إنقاص الوزن .

4- زيادة السرعة و تحقيق التوازن .

5- علاج للشعور بالقلق .



6- تنسيق القوام .

7- تزيد من مهارات التواصل .