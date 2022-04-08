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فوائد لعبة الكرة الطائرة.. نحت العضلات و تحسين المزاج

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القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى الكرة الطائرة  والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم عبد الله عبد السلام و أحمد صلاح و رضا هيكل .

1- تحسن المزاج .

2- نحت العضلات .

3- إنقاص الوزن .

4- زيادة السرعة و تحقيق التوازن .

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5- علاج للشعور بالقلق .
 

6- تنسيق القوام .

7- تزيد من مهارات التواصل .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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