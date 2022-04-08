شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم المران الأول والأخير استعداداً للمصرى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى اليوم ،الجمعة، المران الأول والأخير استعدادا لمباراته المرتقبة مع المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الإتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الأربعاء في الجولة 12 لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسببحالة الإجهاد التى يُعاني منها الفيق مؤخراً.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

واستقر موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة لمواجهة حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبيه ، حيث يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 5 مباريات في الدوري مع المصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا .