شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. ثنائية عبد الحميد تهدى الزمالك أول لقب قارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة اليوم التى سنتحدث عنها للزمالك، هى أول لقب قارى يحصل عليه الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا بمسماها القديم بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدورى وكانت فى موسم 1984.

واستهل فريق الزمالك مشواره بفوز كبير على الصفاقسى التونسى بثلاثية نظيفة، وفى مباراة الإياب، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

وفى مباراة الدور الثانى كان من المفترض أن يواجه الزمالك نظيره جورماهيا الكينى إلا أن الأخير انسحب بعد 36 دقيقة فقط من تسجيل الزمالك للهدف الأول فى المباراة الأولى، ليتأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي.

تعادل الزمالك فى مباراة الذهاب بدور ربع النهائى مع نكانا الزامبى بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الفارس الأبيض الفوز فى مباراة العودة بنتيجة كبيرة وهى 5/1.

والتقى الزمالك فى الدور قبل النهائى مع جيت تيزو الجزائرى الذى تم تغيير اسمه إلى شبيبة القبائل فيما بعد وخسر الزمالك فى مباراة الذهاب بنتيحة ثقيلة هى 3/ 1، ويحقق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة العودة.

والتقى الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيري، فى النهائى حقق الزمالك بثنائية نظيفة فى الذهاب أحرزهما جمال عبد الحميد، وفى العودة حقق الزمالك الفوز أيضا ولكن بهدف نظيف، وتصدى عادل المأمور حارس مرمى الزمالك لركلة جزاء.