شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يدرس الأهلى أمام الاتحاد والمصرى قبل مواجهته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، مواجهتى الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والمصرى، أمامه لدراسة كل جوانب القوة والضعف في فريق الأهلى قبل المواجهة المرتقبة بينهما المقرر لها 12 أبريل الجارى في إطار الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى.

وخاض إيسترن كومبانى أكثر من مباراة ودية لتجهيز الفريق لاستئناف بطولة الدورى والتي يأمل في مواصلة النتائج الإيجابية والابتعاد من منطقة الهبوط والتقدم في جدول الدورى، حيث واجه الفريق كل من مصر المقاصة والجونة وإنبى وديا للاستعداد للأهلى.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل مواجهة الأهلى، ويأمل في استغلال حالة التدوير الذى يقوم بها موسيمانى في الفترة الحالية لخطف الثلاث نقاط أو الخروج بنقطة التعادل.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.

ومن جهة أخرى، نجحت إدارة إيسترن كومبانى برئاسة نصر عبد العزيز، في الحفاظ على جوهرة 2003 المهاجم عبد الخالق عبد الرحمن والذى وقع عقدا مع النادى لمدة 5 سنوات، خوفا من الإغراءات التي تأتى لمهاجم إيسترن كومبانى.