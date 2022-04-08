شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. "هاتريك" خالد بيبو يقود الأهلى لحصد النجمة الإفريقية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث أنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وإفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب لنهائي البطولة الإفريقية والتي جمعتهما يوم 21 ديسمبر 2001 على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

ومثل الأهلى في نهائى دوري الأبطال 2001 يتكون من: "عصام الحضري- إبراهيم سعيد- وائل جمعة – شادي محمد – أبو المجد مصطفي – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالي- صنداي- بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادي خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

الأهلي تحت قيادة الداهية البرتغالى مانويل جوزيه نجح في تخطي الكثير من العقبات خلال مشواره بالبطولة الأفريقية وقبل الوصول للنهائي القاري، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ، ثم تخطي سانت ميشيل بطل سيشيل في دور الـ16 بسداسية نظيفة.

وفى دور المجموعات احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة التي ضمت معه بترو أتليتكو الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري واسيك ميموزا الإيفواري برصيد 12 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن بطل أنجولا "المتصدر"،وفي الدور نصف النهائي تخطي عقبة الترجي التونسي بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل 1/1 بتونس وذلك بالهدف الشهير لـ سيد عبد الحفيظ ثم فاز بثلاثية فى مباراة العودة بهاتريك خالد بيبو الشهير.