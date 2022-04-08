شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: الإجهاد عذر غير مقبول من موسيمانى وحسام حسن مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، ليس لديه مبرر في الحديث عن تأثير الإجهاد على مستوى الفريق.

وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": "الأهلي لعب شوطين مختلفين تماماً أمام الاتحاد السكندري، الشوط الأول أهدر العديد من الفرص، والشوط الثاني ترك مساحات كثيرة للاعبي الاتحاد وكان الفريق السكندري أقرب إلى التسجيل".

وأضاف: "موسيماني يتحدث عن الإجهاد ولا أرى أن هذا سببا حقيقيا لتراجع مستوى بعض لاعبي الأهلي، فمثلاً أحمد عبد القادر ومحمود وحيد وكريم فؤاد وميكسيوني وبيرسي تاو وديانج، كل أولئك لم يتعرضوا للإجهاد".

وواصل: "ياسر إبراهيم هو أفضل لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة ويقدم مستوى متميزا، ولكن أرى أن موسيماني يمنح فترات راحة طويلة للاعبين كان أخرها أنه منحهم 11 يوما راحة وهذا غير صحيح، لأنه سيبعد اللاعبين غير الدوليين عن الملاعب لفترة طويلة".

وأكمل: "حسام حسن مظلوم جداً لأنه طوال المواسم الماضية ينافس على هداف الدوري وقدم مباريات على مستوى عالٍ مع سموحة، وهو مميز عن شريف وتاو في التعامل مع الكرات العرضية، وسجل منها أهدافاً كثيرة وصعبة، لكن موسيماني مش عايز يديله حاجة خالص، رغم إنه طلبه فى الأهلي بعدما شاهد الشرائط الخاصة به".