شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى معسكر مغلق اليوم ،الجمعة ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز وذلك لتجنب الإرهاق و زيادة التركيز لدى اللاعبين .

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة من تحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء أمام بيراميدز لحصد أكبر عدد من النقاط والتواجد في مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.