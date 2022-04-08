شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب هيثم شعبان مع سيراميكا قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا لمواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 15 أبريل الجارى على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقاد هيثم سعبان سيراميكا في الموسم الحالي في 13 مباراة فاز في لقائين وتعادل خلال 8 مباريات وخسر 3 مواجهات ويحتل الفريق معه المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.

ونجح هيثم شعبان في قيادة سيراميكا للفوز على الإسماعيلى 2 / 1 والبنك الأهلى 1 / 0 بينما خسر أمام فاركو والزمالك وإيسترن كومبانى بهدف نظيف وتعادل أمام المحلة والمقاصة وإنبى سلبيا بينما تعادل مع المصرى والجونة وسموحة بهدف لمثله ومع الاتحاد السكندرى 4 / 4 والمقاولون العرب 2 / 2.

ويرفض هيثم شعبان الاسترخاء،وطالب لاعبيه بالجدية والالتزام خلال التدريبات الاخيرة لتصحيح الاخطاء وعلاج الثغرات حيث يحرص،على الاجتماعات المستمرة مع لاعبيه قبل التدريبات للتحدث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة لفريق سيراميكا والتى يستهلها بمواجهة فيوتشر.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق سيراميكا أكثر الفرق تحقيقا للتعادل برصيد 8 مباريات، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويأتي في المركز الثانى بين قائمة الفرق الأكثر تحقيقا للتعادل منذ انطلاق الموسم الجديد المصرى البورسعيدى برصيد 7 مباريات بالتساوى مع فريق غزل المحلة.

صعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.