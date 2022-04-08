شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 7 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي، والأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم.
الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي
أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والمحدد لها يوم 16 أبريل الجاري بالقاهرة، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.
الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم
استقر مسئولو النادى على تعديل وتمديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2022 / 2023، وترغب الإدارة فى بقائه مع الأهلى فى الفترة المقبلة.
الأهلي يواجه الرجاء 16 أبريل بالقاهرة و22 بالمغرب
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه تم الاستقرار من جانب الكاف على موعد مباراتي الفريق الأحمر ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة بطل إفريقيا في آخر نسخة في مواجهة أمام الرجاء المغربي.
لاعب الأهلي يتعاقد مع شركة تحليل أداء بالفيديو
تعاقد كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي مع شركة خاصة لتحليل أداء اللاعبين بالفيديو وتقييمهم خلال مشاركتهم في مباريات فريقهم من أجل تحليل أداء اللاعب مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات، وإمداده بالأرقام والتفاصيل اللازمة عن أداء اللاعب داخل الملعب.
سبب غياب محمود متولي عن المشاركة مع الأهلي رغم جاهزيته الفنية
غاب محمود متولي مدافع الأهلي عن المشاركة مع فريقه في المباريات السابقة سواء في بطولة الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد الانتهاء من برنامج التأهيل.
الأهلى يدرس عودة عبد المنعم للتشكيل الأساسى أمام المصرى
يدرس الجهاز الفنى للأهلى عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للمشاركة فى مباراة المصرى يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعد تعافيه من الإصابة.
موسيمانى يخطط لاستمرار عملية التدوير أمام المصرى
يخطط الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لاستمرار عملية التدوير فى مباراة فريقه ضد المصرى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى، بعدما طبقها فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى أمس الأبعاء وحقق خلالها الفوز بهدف نظيف.