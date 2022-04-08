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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي، والأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم.

الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والمحدد لها يوم 16 أبريل الجاري بالقاهرة، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم

استقر مسئولو النادى على تعديل وتمديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2022 / 2023، وترغب الإدارة فى بقائه مع الأهلى فى الفترة المقبلة.

الأهلي يواجه الرجاء 16 أبريل بالقاهرة و22 بالمغرب