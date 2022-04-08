شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة هجوم الفريق في المباراة القادمة أمام بيراميدز عقب استقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى بسبب خبرة اللاعب، واستغلال المساحات والسرعة التى يمتلكها.

ويعد عبده يحيى من أفضل العناصر الهجومية في بطولة الدورى المصرى الممتاز آخر موسيمن، حيث تمكن من إحراز 7 أهداف هذا الموسم خلال المشاركة في 17 مباراة.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل الحالى، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.