شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي، وكيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى.

الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والمحدد لها يوم 16 أبريل الجاري بالقاهرة، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

كيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى

حصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على 21 يوما إجازة يقضيها فى البرتغال، على أن يعود بعدها إلى مصر لحسم مصيره مع الفراعنة بحيث يكون قد تم البت فى شكوى اتحاد الكرة المصرى ضد نظيره السنغالى، لإعادة المباراة الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

عبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا

استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد الغنى أساسيا بجوار محمود علاء فى تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة، التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء السبت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.

الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم

استقر مسئولو النادى على تعديل وتمديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2022 / 2023، وترغب الإدارة فى بقائه مع الأهلى فى الفترة المقبلة.

فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيم" بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز

خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في العاشرة مساء يوم الأحد الموافق السابع عشر من أبريل الجاري.

كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة مازيمبي فى الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك طاقم الحكام وحكام الفار للقاء.