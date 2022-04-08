شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي نداي حكما لمباراة الأهلي والرجاء المغربى فى إياب ربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداي، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

ويلتقى الأهلي فريق الرجاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 16 أبريل الجاري باستاد الأهلي والسلام في لقاء الذهاب، فيما تقام مباراة العودة في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل بالمغرب.

وأرسلت إدارة الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.