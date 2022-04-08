شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على إيسترن كومبانى وديا بهدف هشام عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على نظيره إيسترن كومبانى بهدف نظيف وديا سجله هشام عادل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق البترولى لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

وقرر حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى منح لاعبيه إجازة غدا الجمعة من التدريبات الجماعية على أن يعود الفريق البترولى بعد غد السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 14 أبريل الجارى، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحذر طولان عناصر الفريق من المشاركة في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، مهددا بفرض عقوبات ضخمة على أي لاعب يخالف التعليمات ويأتي هذا خشية من تعرض عناصر الفريق لأي إصابات.

وظهر بعض لاعبي الفريق البترولى في اليومين الماضيين خلال مشاركتهم في الدورات الرمضانية، الأمر الذى أثار غضب حلمى طولان، خصوصا أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدورى العام لا تحتمل غياب أي لاعب.

وخاض الفريق البترولى 5 وديات خلال فترة التوقف الدولى بدأها بمواجهة "فريق كهربا"، ثم فاز الفريق البترولى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا وتعادل مع نظيره غزل المحلة سلبيا وفازت كتيبة حلمى طولان على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا على إيسترن كومبانى بهدف.

وحرص المدير الفني لفريق إنبى على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.