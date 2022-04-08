شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتأهل لنهائي كأس مصر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره هليوبوليس بنتيجة 25/24، فى إطار منافسات دور قبل نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة المقاولون العرب، ليتأهل للنهائي.

وينتظر سبورتنج الفائز من مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلى التى ستنطلق بعد قليل لمواجهته فى النهائى غدا الجمعة.

وتوج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.