الامارات | تصريح غريب من روني ضد كريستيانو رونالدو.. و"الدون" يرد بكلمتين!

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح غريب من روني ضد كريستيانو رونالدو.. و"الدون" يرد بكلمتين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني على الجماهير العالمية بتصريح غريب هاجم فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال روني لوسائل الإعلام البريطانية ومنها "ديلي ميل" إن رونالدو "غطاس ومزعج"، قبل أن يطالب اليونايتد بالتخلي عنه مع نهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مهاجم شاب يشعر بالشغف لتحقيق النجاحات في الأعوام المقبلة.

من جهته، رد رونالدو على روني بكلمتين: "اثنان غيوران"، في إشارة أيضا إلى جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق الذي شارك روني الرأي بخصوص رونالدو أثناء تواجدهما بالاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، مما دفع روني لتخفيف هجومه والعودة خطوة للخلف بتصريحاته قائلاً: "يمكنني القول إنه لا يوجد أي لاعب على هذا الكوكب لا يشعر بالغيرة من كريستيانو".

وأضاف: "يكفي النظر إلى مسيرته والبطولات التي توج بها والأموال التي جمعها وعضلات البطن التي يتمتع بها.. كل لاعب عدا ميسي يشعر بالغيرة من كريستيانو".

ولا يشعر رونالدو بالراحة مع مانشستر يونايتد ويتوقع خروجه من النادي نهاية الموسم والبحث عن ناد آخر يكمل فيه مسيرته الكروية.

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