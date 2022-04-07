شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعه تحدد موعد عودة "موبولولو" إلى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع المهاجم الأنجولى موبولولو مهاجم الاتحاد السكندرى وهدافه إلى أشعة على السمانة لتحديد موعد عودته للملاعب حيث يعانى اللاعب من مزق 4 ملى فى السمانه الأمر الذى أبعده عن المباريات الرسمية وغاب عن لقاء الأهلى الماضى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف

ويخضع اللاعب إلى جلسات علاجيه و من المنتظر أن تحدد الأشعة مدة غيابه عن المباريات وتأكد بصفه نهائية غياب اللاعب عن مباراة البنك الأهلى القادمه فيما قال الجهاز الطبى إن هناك محاولات للحاق الأنجولى بمباراة الزمالك الأسبوع المقبل.

ويعود الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى الى التدريبات الجماعيه غدا الجمعه العاشرة مساء على ملاعب النادى استعداد للقاء البنك الأهلى بالأسبوع الـ14 والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب الجبل الاخضر.

ويعود لتشكيل الاتحاد الثنائى هشام صلاح عقب غيابه المباراه الماضيه للايقاف واحمد نبيل مانجا بعد الشفاء من الاصابه وسيشهد تشكيل الاتحاد العديد من التغيرات خلال المباراه القادمه