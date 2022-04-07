شكرا لقرائتكم خبر عن 31 نقطة.. تمنح الأهلى صدارة الدورى وتدق ناقوس الخطر فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النادي الأهلي واحدة من أفضل انطلاقاته في مسابقة الدوري العام، خلال الموسم الجاري، بعدما هيمن على صدارة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة، حصدها المارد الأحمر بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، بعدما خاض 11 مباراة كأقل فرق الدوري خوضاً للمباريات حتى الآن، ليفقد الأهلي نقطتين فقط في صراع استعادة لقب البطولة المفضلة لدى جماهيره.

ويأتي في المركز الثاني نادي الزمالك، والذي يحتل المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، فاز في 9 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد، وفقد الزمالك 8 نقاط منذ بداية الموسم.

ويحل فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما وفقد 10 نقاط.

ويكمل فريق سموحة الضلع الرابع في المربع الذهبي لجدول الدوري برصيد 23 نقطة حصدها بعد خوض 13 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين، وفقد 16 نقطة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وفقد 20 نقطة.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، يأتي ترتيب الفرق الأكثر فقداً للنقاط، بداية من المقاولون العرب بعدما فقد ذئاب الجبل 28 نقطة، ثم إيسترن كومباني والذي فقد 29 نقطة.

بينما يتذيل النادي الإسماعيلي جدول المسابقة برصيد 8 نقاط حصدها الدراويش بعد خوض 13 جولة، حيث فازوا في مباراة واحدة وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، ليفقد الدراويش 31 نقطة منذ بداية الموسم في واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدوري مما يدق ناقوس الخطر في صفوف الدراويش.