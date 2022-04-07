شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 7 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، فيريرا يكشف كواليس حديثه مع محمود الونش بعد مواجهة بيراميدز، وعبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا.

فيريرا يكشف كواليس حديثه مع محمود الونش بعد مواجهة بيراميدز

كشف فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن كواليس الحديث الذي دار مع محمود الونش مدافع الفريق بعد طرده أمام بيراميدز، مؤكدًا إنه قال للاعب: "الضغوط ومثل تلك المواقف هي من تخلق الأبطال".

عبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا

استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد الغنى أساسيا بجوار محمود علاء فى تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة، التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء السبت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.

فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيم" بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز

خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

المقاصة يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك