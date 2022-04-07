شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 7 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، فيريرا يكشف كواليس حديثه مع محمود الونش بعد مواجهة بيراميدز، وعبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا.
فيريرا يكشف كواليس حديثه مع محمود الونش بعد مواجهة بيراميدز
كشف فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن كواليس الحديث الذي دار مع محمود الونش مدافع الفريق بعد طرده أمام بيراميدز، مؤكدًا إنه قال للاعب: "الضغوط ومثل تلك المواقف هي من تخلق الأبطال".
عبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا
استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد الغنى أساسيا بجوار محمود علاء فى تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة، التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء السبت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.
فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيم" بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز
خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.
المقاصة يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك
رفض مسئولو نادي المقاصة رصد مكافآت خاصة للاعبين قبل مباراتهم ضد الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم نتيجة إيجابية في مباراتهم ضد الفريق الأبيض.
خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية خاصة للاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة بيراميدز الأخيرة، خلال مران اليوم الخميس،وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بالإضافة لتدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق.
فيريرا ونبيه يشرفان على تقسيمة البدلاء فى تدريب الزمالك
قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز لمجموعتين لخوض تدريبات فنية خاصة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
تقسيمة قوية للاعبى الزمالك فى ختام التدريب
خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.