شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب حضور 10 آلاف مشجع لمباراة نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسؤولو النادي المصري خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب حضور 10 آلاف مشجع لمؤازرة الفريق البورسعيدي في مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الأحد الموافق 17 أبريل الجاري، على استاد برج العرب، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي، "بوبو تراوري"، ومعه كل من "سيدو تياما"، مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و"مامادو جادو "، مساعد حكم ثاني من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع ، "جان جاك ندالا " من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.

وأعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري عن قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب والذي يستعد من خلاله المصري لمباراتي الأهلي والاسماعيلي بالدوري العام والمقرر اقامتهما في التاسع والثالث عشر من أبريل الجاري ، وكذلك مباراته بذهاب دور الثمانية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في السابع عشر من أبريل أيضًا.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

عصام ثروت، ياسر حامد، هيثم العيوني، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، أحمد حمودي، أحمد شديد، اسلام صلاح، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي إيميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، عموري، أحمد شوشة، محمد عنتر، أحمد علاء، هيثم العيوني، حسين رجب، إسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، مصطفى أيمن، إسلام المزين، زياد فرج، أسامة الجزار، أحمد ياسر.