شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه حرس الحدود وديا قبل استئناف مباريات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري فريق النصر بقيادة ياسر رضوان قياسات بدنية للاعبين للوقوف علي النواحي البدنية لكل لاعب بالفريق والعمل علي رفع القدرات البدنية كما يركز الجهاز الفني علي إجراء تدريبات بدنية إضافة إلي تدريبات فتية علي النواحي الدفاعية والتمركزات والتحركات الهجومية والانتشار الهجومي. ويسعي الجهاز الفني لإقامة اربع مباريات ودية للفريق للحفاظ علي المستوي البدني والفني للفريق وأقامة أسبوع تدريب كامل مماثل لفترة مباريات الدوري مع إقامة مباراة ودية كل أسبوع حتي نهاية شهر رمضان . ويواجه النصر فريق حرس الحدود يوم 11 أبريل كما يتم الاتفاق مع المنصورة وبلدية المحلة مع إقامة مباراة مع أحد فرق الدوري الممتاز .