شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى الونش مع العائلة : الحياة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمود حمدى الونش، مدافع المنتخب الوطنى ونادى الزمالك، عن صورة له مع أفراد عائلته والده ووالدته وشقيقه، حيث نشر الونش صورته مع أسرته عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحياة".





من ناحية أخرى، كشف فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن كواليس الحديث الذي دار مع محمود الونش مدافع الفريق بعد طرده أمام بيراميدز، مؤكدًا إنه قال للاعب: "الضغوط ومثل تلك المواقف هي من تخلق الأبطال".

وأعرب فيريرا عن استيائه من ضغط المباريات التي سيعاني منها الزمالك في الفترة المقبلة، موضحًا انه لا يعلم سبب هذا الضغط.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك أشياء كثيرة تعلمها لاعبو الزمالك فى الفترة الماضية، وطبقوها فى الشوط الأول ونصف الشوط الثاني، والنتيجة عادلة أمام فريق قوى، وعلمت م لماذا بيراميدز منافس قوى على اللقب، وأهنئهم على أدائهم وقوتهم.

وتابع أن التبديلات التى اجراها كانت وفقًا لوجهة نظره الفنية، ونجحنا فى الدفاع الجيد وكان أمامنا فرصة استغلال المرتدات وسيتم تصحيح تلك الأمور فى الفترة المقبلة. وأضاف مدرب الزمالك: "إنها مباراة مهمة جدًا للزمالك خاصة أن المكسب يقربنا من الأهلى متصدر المسابقة".

ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.