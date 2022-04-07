شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يدعم صفوف المصري أمام الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمد عنتر لاعب النادي المصري، لمباراة فريقه المرتقبة أمام النادي الأهلي بالدوري العام، وذلك بعد تعافيه من إصابة الشد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته في وقت سابق عن مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، بضرورة غلق صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتركيز على اللقاء القادم أمام النادي الأهلي، حيث يستعد المصري لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل والموافق 9 أبريل ضمن منافسات الدوري العام، في اللقاء المؤجل من الجولة 13، والذى يستضيفه استاد برج العرب بالأسكندرية.

وشدد الشعباني على أهمية استعادة الروح والنتائج الإيجابية في بطولة الدوري العام، وذلك لاستعادة المكانة الطبيعية للفريق والمنافسة على المربع الذهبي.

وكان النادى المصري قد سقط في فخ الهزيمة بمباراته الأخيرة بالدوري العام، والتي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 والتي أقيمت على استاد برج العرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف.

ويأمل معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري إلى استعادة النتائج الإيجابية بالدوري العام، أملاً في العودة إلى المنافسة على المربع الذهبي، بعد تراجع نتائج الفريق البورسعيدي محلياً بشكل ملحوظ لانشغاله ببطولة الكونفدرلية وتلاحم المباريات.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز المصري في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.