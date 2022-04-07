شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي، وكيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى.

الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي

كيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى

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