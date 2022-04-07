اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي، وكيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى.

الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء المغربي

e7543bb36f.jpg

كيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى

97e698480f.jpg

عبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا

fecf8db1a8.jpg

الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم

a9650fe020.jpg

فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيم" بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز

36af8f31c5.jpg

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

083b2f4036.jpg

كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة مازيمبي فى الكونفدرالية

d3bd7020d1.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا