شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة محمد عبد المنعم لدفاع الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إعادة محمد عبد المنعم لدفاع الفريق قي مباراة المصري المقبلة بالدوري، بعدما تماثل اللاعب للشفاء تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وأجرى عبد المنعم جراحة في الأنف بعدما تعرض للإصابة بكسر فيها خلال مباراة مصر والسنغال الأولى بتصفيات مونديال 2022، وغاب بسببها عن مباراة السنغال الثانية ثم غاب عن مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني والاتحاد السكندري في بطولتي أفريقيا والدوري الممتاز.

وجلس محمد عبد المنعم على دكة الاحتياطي في مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت أمس، الأربعاء، بالدوري والممتاز التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

واستقر موسيماني على الدفع بمحمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي خلال مباراة الفريق بعد غد، السبت، أمام المصري في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويبحث موسيماني خلال مران الغد موقف عبد المنعم النهائي من المشاركة أساسياً في مباراة المصري، واللاعب الذي سيشارك بدلاً منه عبد المنعم والذي سيكون أيمن أشرف بنسبة كبيرة.