شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى يعود للتدريبات الجماعية فى البنك الأهلى عقب الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد فتحى، لاعب فريق البنك الأهلى، في التدريبات الجماعية اليوم عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت باللاعب خلال الفترة الماضية بالقدم، والتى على إثرها قام بإجراء جراحة.

ويعد محمد فتحى من أفضل العناصر فى خط الوسط بفريق البنك الأهلى الفترة الماضية، لذلك يرغب اللاعب فى استعادة اللياقة البدنية والفنية للمشاركة فى المباريات.

ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل الحالى ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 5 مباريات.