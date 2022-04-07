كاف يعين حكم موقعة مصر والسنغال لإدارة الأهلي والرجاء.. ومهلة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في لقائي الذهاب والإياب في القاهرة والدار البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" إن لقاء الذهاب في القاهرة سيديره الحكم الكونغولي جان جاك ندالا الذي أدار لقاء مصر والسنغال في القاهرة بتصفيات كأس العالم، ويعاونه مواطنه الكونغولي أوليفر سفاري مساعد أول وسليمان أمل الدين من جزر القمر مساعد ثاني والحكم الرابع الكاميروني بيليسيا نيجولا، ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول والمنسق الأمني النيجيري أوبي أوكوي.

واختار "كاف" طاقم تحكيم جزائري في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بقيادة الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف ويعاونه المساعد الجزائري عبدالحق اتشالي.

وأفاد المصدر أن لقاء العودة في الدار البيضاء سيديره طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي على أن يتولى الزامبي جاني سيكازوي حكم تقنية الفيديو في غرفة VAR.

وعلى جانب آخر، أشار مصدر لـ"يلا كورة" إلى أن لقاء الأهلي والرجاء في القاهرةلم يتحدد بعد الملعب الذي سيستضيفه بشكل رسمي، وأن هناك مهلة حتى الأحد القادم لإخطار الكاف بالملعب والسعة الجماهيرية المقررة بعد موافقة الجهات الأمنية والصحية على إجراءات حضور الجمهور.