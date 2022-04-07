اتحاد الكرة ينفي علاقته لمخالفات الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تواجد لجنة من وزارة الشباب والرياضة في مقر الاتحاد خلال الأيام الماضية، جاء بناء على طلب مسؤولي الجبلاية من أجل بدء إجراءات التسليم و التسلم للمجلس الجديد الذي تولى المهمة في 6 يناير الماضي، وانشغال المجلس طوال الفترة الماضية بالارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول بداية من أمم أفريقيا بالكاميرون ثم مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وأكد اتحاد الكرة أنه تمت مطالبة لجنة الشباب والرياضة بالتفتيش وجرد الملابس والعديد من الأمور الإدارية الاخرى.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الإجراء يتم اتباعه مع أي مجلس إدارة جديد، للكشف عن أي مخالفات ورثها المجلس الحالي من المجالس السابقة، حتى تكون الجهة الإدارية على علم بها، للعمل على حلها في الفترة المقبلة.

وبخصوص وجود مخالفة تتعلق بعجز الملابس الخاصة بالمنتخبات والتعاقد القديم مع شركة "أديداس"، نفى المجلس الحالي علاقته بهذه المخالفات، وأنها رُصدت في عهد المجالس واللجان السابقة.