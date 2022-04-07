مصطفى محمد على رادار النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير صحفية بأن المحترف المصري بصفوف نادي جالاتا سراي التركي على رادار نادي النصر لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار تقرير نشره موقع webaslan التركي، إلى أن مسؤولي جالاتا سراي يتوقعون أن تنتعش خزينتهم حال إتمام الصفقة بمبلغ 8 ملايين يورو.

ولفت الموقع ذاته إلى أن اللاعب قد سبق وجذب اهتمام أندية مارسيليا وليون وليل في فرنسا.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة في انتقالات يناير 2021 قادمًا من نادي الزمالك، قبل أن يٌفعل النادي التركي بند الشراء نهائيًا مقابل أربعة ملايين يورو تقريبًا.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في الموسم الحالي (2021 - 2022) في 36 مباراة بجميع المسابقات ليسجل سبعة أهداف ويصنع خمسة أهداف حاسمة.