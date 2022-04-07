سلبية مسحة سلة الزمالك قبل بطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة، والتي ستبدأ فاعليتها السبت القادم سلبية نتائج المسحة الطبية الخاصة بجميع أفراد فريق الزمالك والمرافقين له ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا قبل خوض مباريات المجموعة الثانية لبطولة افريقيا المقرر إقامتها في القاهرة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر من الفترة من إلى 19 أبريل الجاري.

وكان فريق "سلة الزمالك" ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرًا فنيًا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إدارياً.