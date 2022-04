مصدر في كاف لمصراوي: أمين عمر حكمًا لمباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تعيينات اللجنة لمباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في جولتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تُقام أربع مباريات في دور ربع النهائي وهم: الأهلي VS الرجاء - وفاق سطيف VS الترجي - بترو أتلتيكو VS صنداونز - شباب بلوزداد VS الوداد

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، بأن لجنة الحكام في كاف أرسلت للأندية المشاركة والاتحادات الوطنية المعنية بمشاركة أنديتها قائمة طاقم تحكيم كل مباراة خاصة بعد تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR وزيادة عدد أفراد الأطقم التحكيمية لكل مباراة .

وجاءت تعينات لجنة الحكام للمباريات كالآتي:

لقاء الإياب بين الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري يديره الحكم المصري أمين عمر وفي تقنية الحكم الفيديو المساعد الدولي المصري محمود البنا.

لقاء الذهاب بين شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي يديره الحكم البوروندي باسفيك ندابيها وعلي تقنية الفيديو الحكم المصري محمود عاشور.

لقاء الذهاب بين بيترواتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي يديره الحكم الزامبي جاني سيكازوي وعلي تقنية الفيديو الحكم الجامبي بكاري جاساما

لقاء الذهاب بين وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي يديره الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وعلي تقنية الفيديو الحكم الأثيوبي باملاك تسيما

لقاء الإياب بين صن داونز الجنوب أفريقي وبيترواتليتكو الأنجولي يديره الحكم الاثيوبي باملاك تسيما وفي تقنية الفيديو الحكم التونسي هيثم قيراط.

لقاء الإياب بين الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري يديره الحكم المغربي رضوان جيد وفي تقنية الفيديو الحكم الدولي المغربي عادل زوراق.