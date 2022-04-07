عمرو زكي: واجهت 3 أشياء لم تواجه صلاح في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعترف عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بإرتكابه أخطاء خلال مشواره الاحترافي بإنجلترا علاوة على بعض الأمور الخارجة عن إرداته أدت إلى إجهاض حلمه وجنوح مسيرته عن المسار الذي سلكه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ولعب عمرو زكي على سبيل الإعارة لنادي ويجان الإنجليزي في موسم 2008\2009، ليحقق انطلاقه نارية بتسجيله 10 أهداف في 22 مباراة خلال فترة إعارته من نادي الزمالك.

وقال عمر زكي لقناة "المحور" إنه ارتكب أخطاء خلال مسيرته الاحترافي في إنجلترا والسبب سوء فهم ثقافة الاحتراف والتي أدت لعودته مرة أخرى.

وأوضح عمرو زكي أزمته مع ويجان التي وصف بسببها بعدم "الالتزام" من مدربه ستيف بروس وقال " تعرضت للإصابة في مباراة منتخب مصر وزامبيا في تصفيات المونديال ومنعني طبيب المنتخب من السفر خوفاً من تفاقم الإصابة وقرر ويجان خصم أسبوعين من راتبي وعدت مباشرة لهم للخضوع للكشف الطبي ".

وواصل " تأكد ويجان من إصابتي بعد نتيجة الأشعة وغبت 3 أسابيع للإصابة وقررت الإدارة إلغاء عقوبة الخصم وكل ذلك كان قد تم في إطار خطابات رسمية بين منتخب مصر واتحاد الكرة والنادي الإنجليزي ولذلك لا أعلم غضب ستيف بروس وما دفعه لتصريحاته ضدي".

وحول الاختلاف بين مشواره و مشوار محمد صلاح رد زكي " أعلم أن بدايتي في الدوري الإنجليزي كانت أقوى من بداية صلاح في نفس الدوري ولكن الخلاف أنه لعب هناك بعقود بيع نهائية وليس على سبيل الإعارة مثلي وهذا منحه الاستقرار عكسي حيث لعبت لويجان على سبيل الإعارة وهو النظام الذي يحقق منه النادي المالك الاستفادة الأكبر فيما بدأ مو مشواره وحياته في أوروبا" .

وأكمل " ثاني الاختلاف هو أن صلاح ذهب إلى أوروبا من نادي المقاولون ، لم يحظ بالشهرة والأموال التي يحصل عليه لاعبو الأهلي والزمالك لذلك كان عليه الكفاح لتحقيق ذاته واسمه في أوروبا ، وستجد الأمثلة التي احترفت في أوروبا من خارج القطبين هى الأكثر نجاحاً واستمراراً في الاحتراف كالمحمدي وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا".

واستطرد " الأمر الثالث هو احتراف صلاح في سن صغير وتدرجه في الخارج اللاعب الذي يحترف في سن صغير ويمنحه رؤساء الأندية هذه الفرصة فرصه في النجاح أكبر حتى لو كان من الأهلي والزمالك فهم لم يحصلوا على النجومية بعد ".

وأنهى " اتمنى من رؤساء الأندية في مصر عدم التمسك باللاعبين أمام عروض اللاحتراف ومنحهم الفرصة كاملة عن طريق البيع النهائي".