أول رد من مرتضى منصور على بطلان ترشح جمال عبد الحميد لانتخابات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - رد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على صدور حكم يقضي ببطلان ترشح جمال عبد الحميد لانتخابات الزمالك، والذي أعلنه كمال شعيب المحامي، بعد الدعوى التي أقامها مصطفى عبد الخالق عضو المجلس السابق.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذا الحكم ابتدائي، ويتحدث عن بطلان ترشح وليس بطلان عضوية.

وواصل رئيس نادي الزمالك تصريحاته، قائلًا: الترشح تم خلاص، وأصبح جمال عضو مجلس إدارة بعد اكتساحه الانتخابات، واكتساب صفة جديدة هي عضوية مجلس الإدارة، بأعلى الأصوات وهذه الصفة لا يجوز الطعن عليها.

وتابع المستشار مرتضى منصور: يعني واحد صدر حكم بإعدامه من المحكمة ومات قبل تنفيذ الحكم، يبقى حكم الإعدام هيتنفذ إزاي، فيه استحالة تنفيذ، وهناك في القانون ما يسمى باستحالة التنفيذ.

واختتم منصور تصريحاته قائلًا: ممدوح عباس وتابعيهم الذين خربوا النادي مستمرين، ومش عايزين أي استقرار للنادي.

يذكر أن مركز القاهرة والتحكيم الرياضي، أصدر قرارًا اليوم ببطلان ترشح جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشح في انتخابات القلعة البيضاء الماضية.

وجاء نص حكم مركز القاهرة والتحكيم الرياضي كالتالي: قضى اليوم مركز القاهرة والتحكيم الرياضي في الدعوى التحكيمية رقم 10 لسنة 2022، والمقامة من الدكتور مصطفى عبد الخالق، ضد جمال عبد الحميد ببطلان ترشح عبد الحميد في الانتخابات نادى الزمالك للألعاب الرياضية، مع ما يترتب على ذلك من أثار بطلان انتخابه على مقعد عضوية مجلس الإدارة.