شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة سلة على هامش مران فيوتشر استعداداً لسيراميكا بالدوري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فيوتشر استعداداً لمواجهة سيراميكا في الدوري العام، جانباً ترفيهياً بخوض مباراة في كرة السلة بين اللاعبين، وذلك قبل انطلاق التدريبات، حيث حرص علي ماهر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية.

وكان على ماهر، قد خصص فقرة تدريبات بدنية للاعبين فى صالة الجيم لرفع الحمل البدنى، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو فيوتشر مؤخراً، خلال أول يومين فى شهر رمضان.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سيراميكا يوم 15 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء على ماهر إلى استعادة النتائج الإيجابية بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، ويواصلون سلسلة العروض القوية بالدورى من أجل اقتحام المربع الذهبى.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك فى منافسات الدور التمهيدى للبطولة.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.