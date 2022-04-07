شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز الناشئين مواليد 2003 و 2005 للاعتماد عليهم في الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة الزمالك بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين بالنادي لاختيار أبرز العناصر من فرق 2003 و 2005 تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، في ظل سياسة إدارة الكرة في الاعتماد علي الناشئين وأبناء النادي .

ويجهز مسئولو قطاع الناشئين في النادي تقريرا كاملا عن فرق 2003 و 2005 لعرضه علي إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، لاختيارر أفضل العناصر وتدعيم الفريق الأول خلال ما تبقي من الموسم الحالي.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، وحرص الجهاز الفني على إيقاف التقسيمة ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وعلاج الأخطاء التي وقعوا فيها.

فيما خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

فيما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز لمجموعتين لخوض تدريبات فنية خاصة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتولى البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين الإشراف على هذه الفقرة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خاصة للاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة بيراميدز الأخيرة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بالإضافة لتدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق.